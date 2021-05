الهلال الأحمر الفلسطيني: تقديم المساعدة لـ215 مصابا بأحداث المسجد الأقصى

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين، تقديم المساعدة الطبية لحوالي 215 مصابًا تم إجلاؤهم من المسجد الأقصى.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الاثنين: «تمكنت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم المساعدة الطبية لحوالي 215 جريحًا تم إجلاؤهم من المسجد الأقصى».

PalestineRCS teams managed to provide medical assistance to around ,215 injured who were evacuated from AlAqsa mosque. pic.twitter.com/2GGXcwpGnU