محافظ مطروح يوجه بعمل خطة لأعمال التطهير والتعقيم بجميع الشوارع

وجه محافظ مطروح خالد شعيب بعمل خطة لأعمال التطهير والتعقيم بجميع الشوارع بمدينة مرسى مطروح، وخاصة بالشوارع التجارية والأسواق، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، يرافقه السكرتير العام أشرف إبراهيم، مساء اليوم الأحد، جهود مركز ومدينة مرسى مطروح في أعمال الرش والتطهير والتعقيم بشارع الإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه المحافظ بمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة والمنشآت والأسواق والمحال التجارية، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتوفير المعدات والمواد اللازمة للتطهير، حفاظا على صحة المواطنين.