محافظ مطروح يكرم مبادرة نجحت في إنارة 47 تجمعًا سكانيًا في الصحراء

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء أمس الأحد، أعضاء لجنة مبادرة إنارة العزب والتوابع والتجمعات بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والعميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، بعد نجاحها في إنارة 47 تجمعا بصحراء المحافظة.

وأشاد محافظ مطروح بالمبادرة، التى استهدفت فى بدايتها 43 تجمعا سكانيا، إلى أن وصلت حتى الآن إلى 47 تجمعًا، مع توفير الإنارة لتلك المناطق المحرومة، والتأكيد على أهمية الاستمرارية فى إنارة المزيد من التجمعات داخل صحراء المحافظة.

ووجه باسط جعفر المشرف على أعمال المبادرة، الشكر لمحافظ مطروح على دعمه المستمر لأعمال المبادرة، ومتابعتها، والحرص على توفير الإمكانات لها، والتى بدأت من تجمع الكماليات بالكيلو 20 غرب مدينة مرسى مطروح، وصولاً إلى منطقة سملا بالكيلو 20، ومنطقة آبار نوح شرق المدينة.