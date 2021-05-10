محافظ بورسعيد ينعي البطل الفدائي محمد مهران

نعي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية وفاة الفدائي البطل محمد مهران ، أحد فدائي مدينة بورسعيد الباسلة وأبطالها خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمتة وأن يلهم الاسرة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن البطل محمد مهران رحمة الله عليه يحظي بمكانة خاصة في قلوب الأهالي، وأن بطولاتة وتضحياتة من أجل الوطن سوف يسجلها التاريخ علي مر العصور والأجيال وسيظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة.



وأضاف أن تسمية إحدي مشروعات الإسكان باسم البطل هو أقل شي يمكن تقديم له عرفانا وتقديرا لدورة البطولي والفدائي، موضحاً أن سيرتة العطرة ستظل مصدر فخر وعزة لنا جميعًا بتضحياتة وبطولاتة لكافة الأجيال، فهى مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر.

وأكد المحافظ، على ما قدمة الفدائي البطل "محمد مهران " من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثى، برفقة أبطال وفدائى المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب فى سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر.. وستظل بطولاته عالقة في أذهاننا جميعا وأذهان أبنائنا علي مرور العصور والأجيال.

ويعد البطل مجمد مهران، هو قائد المقاومة الشعبية ببورسعيد، وأنه سقط على يديه الكثيرون من جنود الاحتلال، واقتُلعت عيناه بيد الإنجليز، وخلده التاريخ، لما قدمه من بطولات وفداء، لتحرير الأراضي المصرية من الاحتلال.



















