نائب محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالصف وأطفيح

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عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، وذلك بالمقر الإداري للمشروع بمدينة الصف، في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات مبادرة حياة كريمة.

وناقش نائب المحافظ، خلال الإجتماع الأسبوعي، أخر المستجدات الخاصة لمشروعات الصرف الصحي والوصلات المنزلية وتأهيل وتبطين الترع ورصف الطرق بالصف وأطفيح والغاز والكهرباء والإتصالات المدرجة ضمن المبادرة مع الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروعات، مشددا على تنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية مع إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه نائب المحافظ، بتذليل ٱي تحديات قد تؤثر على مراحل التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المحددة للمشروع الجاري تنفيذه.