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حفلة غنائية في المركز الثقافي الروسي احتفالا بعيد النصر

بسنت الشرقاوي
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 4:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 4:08 ص

حضر السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو احتفالية غنائية روسية في المركز الثقافي الروسي، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالا بعيد النصر الروسي.

وشملت الاحتفالية عروضا راقصة وغناية من فنانين وكورال أطفال روس غنواوا أغنيات عن الحرب.

ويزور رائد الفضاء الروسي سيرجي كود سفيرتشكوف، مصر لأول مرة، في إطار الاحتفالات عيد النصر الروسي ومرور 80 عام على العلاقات بين مصر وروسيا.

وتحتفل روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بعيد النصر في 9 مايو من كل عام، وهو التوقيت الذي استسلمت فيه ألمانيا لروسيا في الحرب العالمية الثانية.

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