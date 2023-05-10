سوريا تعلن استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية لدى السعودية

أعلنت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية لدى السعودية.

وفال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في بيان تلقت اليوم، "انطلاقاً من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتجسيداً لتطلعات شعبي البلدين وإيماناً من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، فقد قررت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية ".

كان مجلس جامعة الدول العربية قد أعلنت في بيانه الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد ، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاته،وإنهاء تعليق عضويتها.

كانت السلطات السورية قد أغلقت سفارتها في السعودية بداية عام 2012 بعد اغلاق السعودية سفارتها وقنصليتها في دمشق .