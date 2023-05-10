إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق أكثر من 170 قذيفة من غزة تجاه البلدات الإسرائيلية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن أكثر من 170 قذيفة أطلقت حتى الآن من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية.

يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام، إن المقاومة استهدفت بضربات صاروخية قاعدة عسكرية إسرائيلية يُطلق منها الاحتلال أقمار اصطناعية تجسسية.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم فتح الملاجئ في بيت شيمش غربي القدس المحتلة، وذلك بعد إطلاق صواريخ بعيدة المدى من غزة.

وبدأت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم، إطلاق رشقات صاروخية كثيفة على مناطق متعددة ركزت بشكل كبير على مدينة سديروت ومستوطنة غلاف غزة، ووصل إلى وسط إسرائيل وتل أبيب.

فيما كثفت قوات الاحتلال من شن غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، قالت إنها تستهدف مواقع لمنصات صواريخ تستخدمها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.

وفجر الثلاثاء ، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين.