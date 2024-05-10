الناشطة جريتا ثونبرج تنضم إلى احتجاجات مؤيدة لفلسطين في مالمو

انضمت الناشطة المدافعة عن البيئة جريتا ثونبرج، إلى احتجاجات مؤيدة لفلسطين في مالمو ضد مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إن الناشطة المدافعة عن المناخ، التي تبلغ من العمر 21 عاما، قد شاركت في مظاهرة أوقفوا إسرائيل، التي جرت فاعليتها بين ميدان ستورتورجيت وحديقة موليبلاتسن في وسط المدينة، أمس الخميس، قبل مشاركة المغني الإسرائيلي إدين جولان في الدور نصف النهائي الثاني من المسابقة مساء اليوم الخميس.

وكانت ثونبرج ترتدي الكوفية، التي يتم ارتداؤها عادة لإظهار الدعم لفلسطين، حول جسدها وسط المتظاهرين.