تشارك فرقة القاهرة المسرحية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، في المهرجان الإقليمي بالعرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" "moulin rouge"، قصة باز لورمان، إعداد مسرحي أحمد حسن البنا ودراماتورج، وأشعار أحمد زيدان، ورؤية موسيقية وتأليف موسيقي زياد هجرس، وإخراج حسام التوني، وذلك في الثامنة والنصف مساء غد السبت على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

العرض مستوحي من قصة الفيلم الفرنسي Moulin Rouge للسيناريست بازلورمان، والذي يتناول رحلة كرستيان الشاعر الفرنسي الذي يلحق بالثورة الفنية البوهيمية في العاصمة باريس، وهناك يجد حياة مختلفة في ملهى الطاحونة الحمراء، ويتعرف على الراقصة ساتين التي ينافسه على قلبها الدوق.

وينتمي عرض "الطاحونة الحمراء" لنوعية العروض الميوزيكال، حيث أنه عرض مسرحي استعراضي غنائي "لايف"، جعل العازفين جزءًا من العرض المسرحي، ولعبت الموسيقى والإضاءة والاستعراض دور البطولة في العرض، واستطاع أن يجذب شريحة كبيرة من الجمهور المتخصص وغير المتخصص، عندما تم عرضه على مدار ستة أيام متتالية، في نهاية شهر رمضان الماضي، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ورفع العرض خلال الأيام الستة لافتة "كامل العدد".

يشارك في بطولة العرض محمود متولى، رحاب حسن، محمد آمين، ضياء الصادق، مريم جبريل، عبدالرحمن بودا، أمنية النجار، محمد صفاء، تامر فؤاد، هالة محمد، عمرو آمين، حازم الزغبي، محمد أبو علي، ميرنا موسى، نهى مندور، راماج، أحمد أبوالغيط، روجية مايكل، قطب محمد.

العرض ديكور وملابس نهاد السيد، واستعراضات محمد بحيري، وتصميم الإضاءة أحمد أمين، ومكياج رامي جمال "مشمش"، الموسيقيين، كمان: كريم قاسم، وعمرو فاروق، وسيف عبدالمطلب، ومحمود سلامة، وادريان، وعلي التشيلو: أحمد ايهاب، وأحمد سامح، بيانو آدم أيمن، إيقاعات محمد عمران، تصميم بوستر دكتور سراج، هندسة صوتية عمرو زيكو، مخرج الميديا مؤمن وائل، هيئة الإخراج: محمد علاء، وأحمد جيمي، ومهند ناصر، ومخرج مساعد أبانوب سعيد، ومخرج منفذ أسامة جميل، وشكر خاص للمخرجة هند سهيل.