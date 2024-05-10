مطار الأقصر الدولي يحصل على شهادة تجديد الترخيص حتى 2026

حصل مطار الأقصر الدولي، على شهادة تجديد الاعتماد من جانب سلطة الطيران المدني المصري، وذلك بترخيص جديد للعمل كمطار دولى حتى عام 2026، وفقا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني "إيكاو" الممثلة في سلطة الطيران المدني المصري، طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

وقال الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن حصول المطار على هذه الشهادة يعكس الجهود المبذولة من جانب العاملين وعملهم المستمر بتطوير كافة الخدمات وتقديم الخدمات المقدمة على أكمل وجه للمسافرين عبر المطار، بما يسهم في الحفاظ على مكانته التنافسية بين مصاف المطارات الدولية السياحية.

وأضاف منصور، أن المطارات المصرية تخضع دائما بشكل مستمر للتفتيش الدوري، من قبل سلطة الطيران المدني المصري وذلك للتأكد من التزامها باتباع كافة المواصفات والمعايير الموصى بها من جانب منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو".