رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: قرار الجمعية العامة حقق 3 إنجازات لفلسطين

ثمن السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤكد أحقية دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، إن القرار حقق 3 إنجازات هامة؛ أولها تأكيد القرار أن دولة فلسطين قد استوفت جميع معايير العضوية في الأمم المتحدة وفقًا للمادة 4 من الميثاق.

وأضاف أن القرار يطالب في الفقرة الثانية مجلس الأمن بإعادة النظر في استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو ضد منح فلسطين العضوية الكاملة، خاصة في ظل موافقة 143 دولة على القرار.

وذكر أن القرار يمنح دولة فلسطين وضعية معززة في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في التحدث وطرح القرارات والتقدم بتعديلات عليها.

وأوضح أن فلسطين لا تستطيع الترشح لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، أو التصويت على القرارات إلا بعد موافقة مجلس الأمن على منحها العضوية الكاملة.