نجحت الأجهزة الأمني بوزارة الداخلية في توجيه ضربة إستباقية ضد متاجري ومهربي المخدرات وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بـ125 مليون جنيه تقريباً.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى اعتزام تشكيل عصابى يضم شخصين (أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول) تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول عن طريق إخفائها داخل جزوع أشجار "مصنعة" ووضعها ضمن كمية من أشجار الزيتون المستخدمة فى صناعة الفحم والتي يتم تجهيزها داخل أحد المخازن بالقاهرة، وكانا يعتزما تصديرها إلى تلك الدولة كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة.

ضبط الأمن المتهمين بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" وبحوزتهما حوالى 2 مليون و500 ألف قرص مخدر من عقار "الكبتاجون" وزنت 420 كيلو، و٢٥ جزع شجرة مفرغة من الداخل لتعبئة المواد المخدرة بداخلها، والأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية الحاسمة التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات