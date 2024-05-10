مدرب العين: أثق باللاعبين في نهائي آسيا وأتمنى حصد اللقب

عبر الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين، عن فخره واعتزازه بنتائج فريقه في دوري أبطال آسيا، وصعوده لمواجهة يوكوهاما مارينوس الياباني غد السبت، في ذهاب نهائي البطولة.

وقال مدرب العين في المؤتمر الصحفي التقديمي الذي نشره موقع ناديه: "أنا سعيد جدا بمواجهة فريقا جيدا وقويا ومميزا في نهائي البطولة الآسيوية”.

وأضاف: "المؤكد أن الوصول لأقوى مسابقة قارية ليس أمرا سهلا، والشعور بالضغوط أمر وارد في عالم كرة القدم.. لكننا في الواقع نعيش حاليا لحظات رائعة وتاريخية".

وعن ذكريات لقائه مع هاري كيويل، مدرب يوكوهاما، في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال: "لم أنم في تلك الليلة، ولكن من الجيد أن التقي مدرب يوكوهاما مرة أخرى في نهائي أبطال آسيا بعد أن التقينا سابقاً كلاعبين في أوروبا".

وحول إصابة إيريك لاعب العين، قال: "إيريك يستحق التواجد في النهائي، ولكن يتوجب علينا أن ننتظر حتى آخر لحظة للوقوف على مدى جاهزيته، وبكل تأكيد إن لم يكن جاهزا بنسبة 100%، فلن ندفع به في النهائي".

وأكمل: "نحترم جميع منافسينا، وندرك جيدا بأننا نواجه فريقا قويا ومنظما، ولكن تركيزي دائما ما يقتصر على تجهيز فريقي لتحقيق هدفه في ذهاب نهائي دوري الأبطال أمام يوكوهاما".

وحول رأيه في نظام نهائي المسابقة بمباراتي ذهاب وإياب، قال: "نظام الذهاب والإياب مؤشر على أن المواجهة تستمر 180 دقيقة.. وأثق في اللاعبين وأحظى بكل الدعم من الجميع، وأتمنى التوفيق للعين".