مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية

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لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب 10 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو حماد - العاشر من رمضان الجديد أمام الصوب الزراعية، على حدود مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وشخص آخر جثة هامدة.

وتبين حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفي؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو حماد - العاشر من رمضان الجديد أمام الصوب الزراعية على حدود مدينة العاشر من رمضان.

وقدمت الإسعافات اللازمة للمصابين، وجرى التحفظ على جثمان المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثمان المتوفي عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.