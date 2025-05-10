محافظ المنيا يطالب المواطنين باستكمال أعمال التقنين ودفع مستحقات الدولة

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة ومواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة، واستكمال الإجراءات الخاصة بعقود التقنين المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم، وتحصيل المتأخرات من المتقاعسين عن السداد.

ومن جانبه، قاد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة يرافقه نوابه محمد سيد، وجمال محمد، ورؤساء القرى الثمانية؛ للمرور على أراضي الظهير الصحراوي الغربي زمام الوحدة المحلية بطوخ الخيل، وقرى بني أحمد الغربية، ونزلة حسين، والبرجاية ومختلف قرى المنيا؛ لتوعية وإخطار المواطنين واضعي اليد لتقنين أوضاعهم، واستيفاء جميع إجراءاتهم القانونية، وجرى توجيههم للذهاب لجهاز أملاك الدولة لاستكمال تلك الإجراءات.