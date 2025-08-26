رينارد يعلن قائمة السعودية لمباراتي مقدونيا والتشيك

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودي الأول قائمة فريقه التي تخوض معسكر شهر سبتمبر القادم، حيث يواجه الأخضر منتخبي مقدونيا والتشيك، وديًا.

وجاءت قائمة معسكر منتخب السعودية لشهر سبتمبر القادم على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي - عبد الرحمن الصانبي - محمد اليامي - أسامة المرمش

خط الدفاع: متعب الحربي - جهاد ذكري - محمد سليمان - سعد آل موسى - حسان تمبكتي - مهند الشنقيطي - علي مجرشي - نواف بوشل

خط الوسط: ناصر الدوسري - سعد الناصر - مختار علي - زياد الجهني - محمد كنو - عبد الله الخيبري - سالم الدوسري - عبد الرحمن العبود - أيمن يحيى

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - مصعب الجوير - مهند آل سعد - مروان الصحفي - صالح الشهري - فراس البريكان.

وتغادر بعثة منتخب السعودية ظهر الأحد القادم إلى العاصمة التشيكية، براج، لبدء مرحلة الإعداد الجديدة، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر القادم.

ويواجه منتخب السعودية نظيره مقدونيا الشمالية يوم 4 سبتمبر القادم، قبل مواجهة التشيك، يوم 8 من الشهر نفسه، وذلك في مباراتين وديتين، استعدادًا للمرحلة القادمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.