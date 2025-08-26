السفير حسام زكي: الموقف الأمريكي من قصف مجمع ناصر الطبي في غزة مُربك

علّق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعلى الموقف الأمريكي حيال هذا الهجوم، واصفًا المشهد بأنه "مُربك".

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك في الخطاب الأمريكي المعلن إرادة سياسية ورغبة في إحلال السلام وإنهاء الحروب، سواء في غزة أو أوكرانيا، كما عبّر عن ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن الممارسة اليومية تسير في اتجاه مغاير، يتمثل في دعم غير مشروط لإسرائيل.

وأشار إلى أن هذا الموقف يزداد عزلة، خصوصًا في ظل تحركات أوروبية بارزة، تشمل نيات للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإجراءات ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين.

وأكد أن استمرار واشنطن في هذا النهج لا يساعدها على إنتاج أفكار أو حلول بديلة يمكن أن تفتح أفقًا للخروج من المأزق الحالي، مشددًا على أن ما يجري يمثل مأزقًا للجميع بفعل السياسات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الموقف الأوروبي تجاه ما يجري في غزة ليس موقفًا متجانسًا، إذ تنقسم الدول الأوروبية ما بين مؤيدة ومعارضة ومتحفظة.

وأوضح أن هناك عددًا محدودًا من الدول الأوروبية، يتراوح بين أربع إلى خمس دول، تعترف بالحقوق الفلسطينية وتؤيدها بشكل واضح، في المقابل، هناك دول أخرى تتعامل مع القضية بتحفّظ أكبر تجاه الفلسطينيين، وتبدي تفهمًا أوسع للدوافع الإسرائيلية، وصولًا إلى رفض بعض هذه الدول – وإن كانت قليلة – فرض عقوبات على إسرائيل أو منع تصدير السلاح إليها.

ونوه بأن في المنتصف تقف مجموعة من الدول، تقودها فرنسا، تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقًا من قناعة بأن هذه الخطوة تمثل الوسيلة الأفضل لمنح الفلسطينيين أملاً، وتوجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن حل الدولتين لا يزال مطروحًا وأن التخلي عنه غير مقبول.

وأكد زكي أن حل الدولتين بات يتعرض لضربات متتالية، في ظل سردية إسرائيلية مدعومة من بعض الأطراف الأمريكية ترى أنه لم يعد هناك مجال لتحقيق هذا الحل.

وأشار إلى أن هذا الطرح جرى التصدي له بقوة خلال المؤتمر الخاص بحل الدولتين الذي انعقد في نيويورك نهاية الشهر الماضي، حيث كان الهدف الأساسي من المؤتمر التأكيد على أن هذا الحل ما زال حاضرًا على جدول الأعمال الدولي، وأن المجتمع الدولي مطالب بالوصول إلى تسوية عادلة على أساسه.