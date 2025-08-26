السفير حسام زكي: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى وضع عبثي للغاية

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بات يشهد وضعًا عبثيًا للغاية، رغم الجهود العربية المكثفة المبذولة من جانب مصر وقطر لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تتعامل مع هذا الملف ليس فقط باستخفاف، بل أيضًا بمراوغة وسوء نية.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحدث في العلن عن خطط لإعادة احتلال مدينة غزة وأجزاء من القطاع، وفي الوقت نفسه ترسل فريقًا للتفاوض حول وقف إطلاق النار.

وأوضح أن التفاوض في ظل هذه التصريحات والخطط العسكرية لا يستقيم، متسائلًا: "على أي أساس تجري المفاوضات إذا كانت إسرائيل تخطط وتعلن عن عمليات عسكرية جديدة على الأرض؟".

وأكد زكي أن تعنت إسرائيل وتراجعها عن التزاماتها السابقة أفقد المفاوضات الجدية المطلوبة، ما أدى إلى بقاء الوضع يراوح مكانه ويتجه نحو التعقيد.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة هو من يدفع الثمن الباهظ جراء استمرار هذه السياسات.