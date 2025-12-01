مصر تستضيف التجمع العالمي الـ16 لخريجي برنامج سفينة شباب العالم بمشاركة 300 مشارك من 31 دولة

استضافت مصر التجمع العالمي السادس عشر لبرنامج "سفينة شباب العالم" (SWY)، بمشاركة 300 من خريجي البرنامج من 31 دولة، بينهم 255 مشاركًا دوليًا، وذلك في أسبوع حافل بأنشطة تبادل الخبرات القيادية والحوار الثقافي والعمل المجتمعي.

وقد أقيم المؤتمر تحت الرعاية الشرفية لمعالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونُظم بالكامل بجهود تطوعية من الخريجين المصريين في البرنامج، وبدعم لوجستي من وزارة الشباب والرياضة دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية.

يُعد برنامج "سفينة شباب العالم" واحدًا من أبرز برامج تطوير القيادات الشبابية الدولية، حيث تنظمه رئاسة مجلس الوزراء الياباني منذ عام 1988. ويجمع البرنامج سنويًا أكثر من 200 شاب وشابة من أكثر من 10 دول على متن سفينة تجوب عددًا من الدول بهدف تعزيز الشراكات والتعاون والتنوع الثقافي والتبادل الشبابي.

شهد المؤتمر حضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء الياباني، وعدد من الدبلوماسيين في السفارة اليابانية بالقاهرة، إلى جانب دبلوماسيين من الدول المشاركة.

شارك الحاضرون في سلسلة من الأنشطة والزيارات في القاهرة والإسكندرية، شملت مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وبنك الطعام المصري، وبنك الكساء المصري، ومؤسسة أهل مصر.



كما تعرّف المشاركون على خمسة آلاف عام من الحضارة المصرية، من العصور الفرعونية مرورًا باليونانية والرومانية والقبطية ووصولًا إلى الحضارة الإسلامية، وذلك عبر برنامج ثقافي مُعدّ خصيصًا للمؤتمر.

يمثل هذا العام ثاني مرة تستضيف فيها مصر هذا التجمع العالمي، بما يعكس عمق الشراكة بين الجانب المصري والياباني على المستويين التبادلي والدبلوماسي.



وقد ظهر هذا الارتباط جليًا من خلال مشاركة مصر في برنامج سفينة شباب العالم منذ عام 1990، حيث أوفدت مصر خلال هذه السنوات أكثر من مئتي شاب وشابة للمشاركة في البرنامج، مساهمةً في تعزيز الحوار الثقافي والتعاون الدولي.

وقال حاتم رؤوف، رئيس اللجنة المنظمة للحدث: "إنه لشرف كبير لنا كخريجين مصريين أن نرحب بزملائنا من جميع أنحاء العالم. فنحن في مصر حريصون دائمًا على تقديم بلدنا للعالم من خلال ما تزخر به من ثقافة غنية وتاريخ عريق وإنجازات حديثة في مختلف المجالات".

اختُتم المؤتمر بتوجيه التمنيات للمشاركين العائدين إلى بلدانهم برحلات آمنة، مع أطيب الأمنيات للمشاركين الذين سيواصلون رحلتهم في الجولة الاختيارية إلى الأقصر وأسوان ضمن البرنامج الختامي.