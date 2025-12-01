طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي

كشف طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، عن سر قدرته على اللعب في أكثر من مركز، كما تحدث عن تفاصيل لقطة المشاجرة والآلة الحادة التي ألقيت تجاه تريزيجيه خلال مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي.

وقال طاهر في تصريحات تلفزيونية: "موسيماني كان يؤمن بقدرتي على أداء أدوار مختلفة داخل الملعب، وهذا يفيد المدربين في تلبية احتياجاتهم التكتيكية. أحاول دائمًا أن يكون لي دور مؤثر، وأركز خلال المحاضرات ليس فقط على مهامي، بل أيضًا على تعليمات المهاجم، تحسبًا لإمكانية الاستعانة بي في هذا المركز".

وأضاف: "بعد مباراة الجيش الملكي صافحنا بعضنا البعض، وجاء رضا سليم، لاعبنا السابق، إلى غرفتنا، وكانت الأجواء هادئة وطبيعية رغم ما حدث".

وتابع: "الناس الآن حين يقابلونني في الشارع يعرفون أن رد فعلي ربما يختلف عن الانطباع القديم. الكثيرون تحدثوا عن واقعة المشاجرة وسكينة المعجون أكثر مما تحدثوا عن هدف تريزيجيه!"

وأوضح: "رأيت تريزيجيه محاصرًا بين 3 أو 4 لاعبين من الجيش الملكي، وللحظة تجمد تفكيرنا، فانطلقت نحوه للدفاع عنه دون أن أدرك تفاصيل الموقف أو ما كان يحمله في يده".

وواصل: "توروب جهزنا لكل سيناريو محتمل في المباراة، بما في ذلك الأخطاء التحكيمية أو أي أحداث شغب. أغلب اللاعبين لديهم تجارب في مثل هذه الأجواء".

واختتم: "أقدم أفضل ما لدي عندما أشعر بثقة الجمهور ودعمه".