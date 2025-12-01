وزيرة التنمية المحلية: مؤتمر COP24 بوابة لعبور دول حوض المتوسط نحو اقتصاد أزرق مستدام

على أرض مصر وبمشاركة 21 دولة من حوض البحر المتوسط:

● القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها (COP24)

● وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تؤكد: مصر تتطلع لنتائج مثمرة تعزز التعاون الدولي متعدد الأطراف في المجالات البيئية

● المؤتمر يركز على الاقتصاد الأزرق المستدام كمحرك أساسي يُسهم في انتقال عادل نحو اقتصاد فعال في استخدام الموارد ومنخفض الكربون ودائري بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030



تنطلق غدا، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها (COP24)، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025، بحضور تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط اتفاقية برشلونة، وميتيا بريسيلي الرئيس الحالي للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، ​بالإضافة إلى عدد من وزراء البيئة وممثلي ٢١ دولة من دول حوض البحر المتوسط - الأطراف في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط ​​(اتفاقية برشلونة)، وممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الاجتماع يهدف إلى استعراض التقدم المحرز خلال عامي 2024 - 2025 من قِبل منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط ​​- اتفاقية برشلونة، واتخاذ قرارات بشأن عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك برنامج العمل والميزانية للفترة 2026-2027.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن فعاليات المؤتمر تنطلق يوم ٢ ديسمبر وتبدء باجتماع غير رسمي لرؤساء الوفود المشاركة، يليها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إذ تشمل فعاليات المؤتمر مراسم تسليم وتسلم مصر لرئاسة المؤتمر من دولة سلوفينيا، كما سيجري عقد جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان: "اقتصاد أزرق مستدام من أجل بحر متوسط ​​مرن وصحي" في يوم 4 ديسمبر 2025.

وأشارت د. منال عوض، إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن عرض تقرير عن الأنشطة المنجزة في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط ​​منذ الاجتماع الثالث والعشرين للأطراف المتعاقدة (مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين)، وسيقدم منسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط ​​برنامج العمل والميزانية المقترحة للفترة 2026-2027، بالإضافة إلى التغيرات التي أُدخلت بعد المناقشات التي عُقدت في اجتماع جهات تنسيق خطة عمل البحر الأبيض المتوسط ​​باليونان خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر 2025.

ولفتت د. منال عوض، إلى أنه سيعلن خلال المؤتمر رئيس المكتب ومنسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن المدينة الساحلية المتوسطية الفائزة بالنسخة الخامسة من "جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة".

وبينت أن المؤتمر سيشهد مناقشة الوزراء ورؤساء الوفود لإعلان القاهرة الوزاري، الذي تقدمه مصر بصفتها الدولة المضيفة؛ تمهيدا لاعتماده، وسيتم الإعلان عن التقرير الختامي للمؤتمر في اليوم الأخير من فعالياته.

وسيسلط مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون، الضوء على الاقتصاد الأزرق المستدام كمحرك أساسي يُسهم في انتقال عادل نحو اقتصاد فعال في استخدام الموارد، ومنخفض الكربون، ودائري، بما يتماشى مع خطة عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يُوافق مؤتمر الأطراف على استراتيجية البحر الأبيض المتوسط ​​المحدثة للتنمية المستدامة 2026-2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ 2026 - 2035، وسياسة وخارطة طريق نهج الإيكولوجيا المُنقحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.