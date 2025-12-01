شن أيمن الرمادي، المدير الفني السابق للزمالك والحالي لفريق البنك الأهلي، هجومًا حادًا على البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الزمالك السابق، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأخير في أحد البرامج التلفزيونية، معتبرًا أنها تفتقر لأدبيات مهنة التدريب.

وقال الرمادي عبر صفحته على "فيسبوك" إنه فوجئ بحديث فيريرا عن الزمالك، مشيرًا إلى أن ما طرحه المدرب البلجيكي “تجاوز حدود احترام المهنة”، خاصة عندما تحدث عن ظروف عمله داخل النادي وقلل – بحسب الرمادي – من قيمة أحد أكبر الأندية في مصر وإفريقيا.

وانتقد الرمادي ادعاء فيريرا بعدم قدرته على تحليل مباريات الأهلي بسبب “قلة إمكانيات النادي”، مؤكدًا أن مباريات الفريق متاحة للجميع ويمكن متابعتها بسهولة، وأن هذا التبرير غير مقبول من مدرب محترف.

كما تحدث مدرب البنك الأهلي عن تجربته الشخصية خلال فترة عمله القصيرة في الزمالك، مؤكدًا أنه كان صارمًا في مطالبه بشأن الأدوات والملعب والمعسكرات التدريبية، وأنه لم يتردد في اتخاذ مواقف حاسمة حين شعر بوجود تقصير.

وأوضح أن الزمالك عانى من أخطاء تنظيمية، أبرزها فترة الراحة السلبية التي امتدت لـ34 يومًا بعد نهائي الكأس، ثم الاتفاق على مباراة ودية بعد 72 ساعة من العودة، ما أدى إلى إصابات عدة أبرزها إصابة المدافع أحمد حسام بالرباط الصليبي. وأكد أن النادي كان بحاجة إلى مدير رياضي متخصص، وليس الاعتماد على مسؤول التعاقدات جون أدوار في هذا الدور.

وفي ختام حديثه، شدد الرمادي على احترامه لكيان الزمالك وجماهيره، مؤكدًا أنه لا يطمح لتولي أي منصب داخل النادي، وأن سبب حديثه هو الدفاع عن قيمة الزمالك فقط، مشيرًا إلى سعادته بمنصبه الحالي مع البنك الأهلي والعمل مع إدارة تحترم قواعد الاحتراف.