 أمريكا.. خبراء الأرصاد يحذرون من «عاصفة شتوية شديدة» محمولة بثلوج تهدد جنوبي البلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 9:00 ص القاهرة
أمريكا.. خبراء الأرصاد يحذرون من «عاصفة شتوية شديدة» محمولة بثلوج تهدد جنوبي البلاد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 8:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 8:04 ص

بينما ما زال كثير من الأمريكيين يتعافون من موجات متعددة من تساقط الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة المستمرة شمالي البلاد، من المتوقع أن تتشكل عاصفة جديدة الأسبوع الجاري قد تغطي الطرق بالجليد وتتسبب في سقوط خطوط الكهرباء في طول جنوب البلاد.

وأعرب خبراء الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء عن مخاوفهم من تأثير عاصفة جليدية، ستهب في نهاية الأسبوع الجاري، على خطوط الكهرباء ، ما يؤدي إلى سقوطها وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع. وقال خبراء الأرصاد إن درجات الحرارة سترتفع ببطء في كثير من المناطق، ما يعني أن الجليد الذي سيتكون على الطرق والأرصفة قد يستمر لفترة.

وما زال موعد هبوب العاصفة المقبلة، والمسار الذي ستسلكه، بالتحديد غير مؤكد حتى اليوم. ويشير خبراء الأرصاد إلى صعوبة التنبؤ بدقة بالمناطق التي ستشهد هطول أمطار وتلك التي قد تتعرض لهطول الثلوج.


