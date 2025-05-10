صحيفة فرنسية: إسرائيل تلوح بضم مستوطنات الضفة الغربية حال اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية

كشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، نقلاً عن مصدر إسرائيلي رفيع لم تسمه، أن إسرائيل هددت بضمّ مستوطنات الضفة الغربية في حال اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية خلال شهر يونيو المقبل.

وقال المصدر الإسرائيلي للصحيفة في مطلع هذا الأسبوع: "إذا ما اعترفت فرنسا بدولة فلسطين في يونيو، فسوف نردّ بضمّ المستوطنات في الضفة الغربية".

وأضاف أن مثل هذا الاعتراف، والذي تم تبنّيه بالفعل من قِبل عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا، يعد بمثابة "مكافأة للإرهاب الذي يمثله حماس، بعد هجوم السابع من أكتوبر"، على حد زعمه.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إنه على يبدو أن المواجهة بين باريس وتل أبيب قد بدأت بالفعل بشأن هذه القضية الحساسة، التي يُتوقع أن يحسمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر يتم عقده في يونيو في نيويورك، وترأسه فرنسا بالمشاركة مع المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه "في باريس فإننا لم نفاجيء بهذه التهديدات الإسرائيلية".

كما نقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله: "هذه هي الطريقة الإسرائيلية المعتادة في التفاوض".

وقال دبلوماسي فرنسي آخر للصحيفة: "لقد سمعنا مثل هذه التهديدات من قبل، لكنها لا تزال حتى الآن لا تمثّل الموقف الرسمي المعلن للحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "هذا يدل على أن إسرائيل تريد منع باريس من جرّ دول أخرى معها، مثل بريطانيا وكندا، نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وفي سياق متصل، حذّر لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة من أن العالم قد يكون على وشك أن يشهد "نكبة جديدة" في الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين إبان حرب 1948 التي رافقت قيام دولة إسرائيل.

وقالت اللجنة الأممية، المكلفة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للفلسطينيين: "إن إسرائيل تواصل إلحاق معاناة لا يمكن تصوّرها بالشعب الواقع تحت الاحتلال، بينما تُسرّع وتيرة مصادرة الأراضي في إطار طموحاتها الاستعمارية الأوسع".

وأضافت: "ما نشهده اليوم قد يكون بالفعل نكبة أخرى".