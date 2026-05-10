أكد صلاح سليمان لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان الطرف الأخطر خلال مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية، مشيراً إلى أن الزمالك اعتاد على عدم حسم البطولات بسهولة، وهو سيناريو يتكرر كثيراً مع الفريق في السنوات الأخيرة.

وقال صلاح سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن معتمد جمال لعب بما وصفه بـ”الفرود” الوهمي خلال المباراة، وهو ما تسبب في افتقاد الزمالك للكثافة الهجومية داخل منطقة جزاء المنافس، رغم أن الطريقة الفنية التي خاض بها اللقاء كانت جيدة على المستوى التكتيكي.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه كان يتمنى مشاركة ناصر منسي منذ البداية من أجل منح الفريق فاعلية هجومية أكبر، مؤكداً في الوقت ذاته أن حسام عبد المجيد أخطأ في طريقة الارتقاء خلال لعبة ركلة الجزاء التي حصل عليها اتحاد العاصمة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بأداء شيكو بانزا، مؤكداً أن لاعب الزمالك قدم مباراة قوية وظهر بصورة مميزة أمام الفريق الجزائري.