التحقيق مع عاطل وسائق أصابا شابا بخرطوش وسرقا «التوك توك» الخاص به بالهرم

بدأت نيابة الهرم بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق مع سائق وعاطل، لاتهامهما بسرقة توك توك وإصابة قائده برش خرطوش بمنطقة الهرم.

ووجهة النيابة للمتهمين تهمة الشروع في القتل والسرقة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وأقر المتهمان بارتكابهما لجريمة السرقة تحت تهديد السلاح مشيرين إلى أن إصابة المجني عليه جاءت بعد محاولته منعهما من سرقة التوك توك الخاص به.

كان قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا من عامل أفاد فيه، باستدراج شخصان لنجله البالغ من العمر 22 عاما، أثناء قيادته توك توك، وطلبا منه توصيلهما، ثم سرقا التوك توك بالإكراه، بعد إصابته برش خرطوش.

وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة تم التوصل إلى أن وراء الواقعة سائق وعاطل، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.