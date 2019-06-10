أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بنجاح مسلسلها «زي الشمس»، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إنها لم تتوقع أبدًا نجاح المسلس بهذا الشكل، مضيفة: «في الأول كنت متحمسة ومبسوطة، لكن بعد عرض المسلسل بدأت أحس بالرعب والمسؤولية الكبيرة».

وأضافت أن «تصوير المسلسل استمر حتى يوم 29 رمضان»، مشيرة إلى أن القصة مأخوذة من مسلسل أجنبي مكون من 12 حلقة.

يُذكر أن مسلسل «زي الشمس»، بطولة كل من دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.