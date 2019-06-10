دعوات للتظاهر مجددًا في هونج كونج للاحتجاج على اتفاق تسليم الجناة للصين







دعا منظمو احتجاجات في هونج كونج المواطنين للاحتجاج مجددا هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها سوف تقوم بقراءة ثانية لمشروع قانون مثير للجدل لتعديل قوانين المدينة بحيث يتم السماح بتسليم الجناة للصين.

ودعا فيرناندو شيونج رئيس حزب العمال للإضراب العام في قطاع الرعاية الاجتماعية في هونج كوج اليوم الاثنين، في حين أعلنت الشركات المحلية للتواصل الاجتماعي إغلاق أبوابها. وقال المنظمون، الذي يمثلون ائتلاف جبهة الحقوق الانسانية المدنية، إنه ربما يتم الدعوة لمزيد من الإضرابات.

وقالت النائبة كلاوديا مو للصحفيين إن مواطني هونج كونج يشعرون بالغضب إزاء رد فعل رئيسة المدينة كاري لام على تظاهرات أمس الأحد، التي شارك فيها نحو مليون شخص.

وأضافت: "نحن لا نثق بأي من الأمور المتعلقة بهذه القضية. لا توجد ثقة"، مطالبة لام بتأجيل هذه الخطة. وأوضحت" أعطوا هونج كونج مساحة للتنفس. إنها تدفع هونج كونج نحو حافة الهاوية ولا أحد يريد ذلك".