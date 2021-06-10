الكرملين يؤكد استضافة فيلا لا جرانج في جنيف للقمة الروسية الأمريكية المرتقبة

أكدت الرئاسة الروسية أن فيلا "لا جرانج" الشهيرة في جنيف ستكون مكان انعقاد القمة الروسية الأميركية المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في السادس عشر من يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الخميسن في تصريح صحفي: "ستكون فيلا (لا جرانج) الشهيرة في جنيف مكان انعقاد القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن".

وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت في وقت سابق أن القمة الروسية الأمريكية ستعقد في فيلا لاجرانج الشهيرة، وشكرت روسيا والولايات المتحدة على الثقة التي أعربتا عنها في اختيار جنيف مكانا لانعقاد القمة،ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية - الأمريكية في 16 يونيو الجاري، في لقاء هو الأول منذ تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر روسية أن العلاقات الثنائية والاستقرار الاستراتيجي وتسوية النزاعات الإقليمية والتعاون في مكافحة جائحة كورونا هي أبرز ملفات هذه القمة.