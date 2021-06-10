طائرة الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لدلفي بكأس مصر

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خاض الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، مرانه الأخير اليوم الخميس على الصالة المغطاة بالنادي، استعدادا لمواجهة دلفي السكندري.

ويحل الفريق ضيفا على نظيره دلفي السكندري في اللقاء المقرر له غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وشهد مران الزمالك جدية وحماسا بين جميع لاعبي الفريق لحجز مقعد في التشكيلة الأساسية للفريق في لقاء الغد.

وحرص محمد اللقاني المدير الفني للفريق على إيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين في الإرسال والصد.

وأوضح أحمد شعلان المدير الإداري، أن الفريق سيسافر إلى الإسكندرية في الخامسة مساء، للمبيت في أحد الفنادق استعدادا لمواجهة دلفي في الكأس.

وأشار إلى أن الفريق لا يعاني من أي غيابات بخلاف محمد عبد المنعم قائد الفريق المصاب في الركبة ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته.

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء الزمالك ودلفي سيلتقي مع فريق الفيوم في دور الـ٨ من البطولة. ويقود الزمالك فنيا محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مساعدا وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وجيه طبيبا، وأحمد شعلان مديرا إداريا.