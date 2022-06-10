تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانيء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات 5772 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48202 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 295 ألفا و 649 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16 ألفا و 950 طنا شملت 13650 طن كلينكر و 3300 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و 454 طنا تضمنت 12000 طن خردة و 11320 طن حديد و 8211 طن قمح و 873 طن خشب زان و 11650 طن ذرة و 300 طن بضائع متنوعة و 4000 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1100 طن.