 بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الهزيمة من إثيوبيا - بوابة الشروق
الجمعة 10 يونيو 2022 2:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الهزيمة من إثيوبيا

محمد جلال
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 2:27 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 2:27 م

وصلت بعثة منتخب مصر صباح اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة قادمة من مالاوي بعد الخسارة من إثيوبيا، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وتلقى الفراعنة هزيمة من إثيوبيا بهدفين دون رد، تذيل بها المنتخب مجموعته برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منافسيه، وكان فاز في مباراته الأولى ضد غينيا بهدف دون رد.

وأقيمت مباراة مصر وإثيوبيا في مالاوي لعدم موافقة الاتحاد الإفريقي على إقامتها في إثيوبيا بسبب عدم حصول الملعب على الموافقات الخاصة بالكاف.

ويستعد منتخب مصر حاليا للسفر إلى كوريا الجنوبية لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء المقبل وديا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك