بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الهزيمة من إثيوبيا

وصلت بعثة منتخب مصر صباح اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة قادمة من مالاوي بعد الخسارة من إثيوبيا، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وتلقى الفراعنة هزيمة من إثيوبيا بهدفين دون رد، تذيل بها المنتخب مجموعته برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منافسيه، وكان فاز في مباراته الأولى ضد غينيا بهدف دون رد.

وأقيمت مباراة مصر وإثيوبيا في مالاوي لعدم موافقة الاتحاد الإفريقي على إقامتها في إثيوبيا بسبب عدم حصول الملعب على الموافقات الخاصة بالكاف.

ويستعد منتخب مصر حاليا للسفر إلى كوريا الجنوبية لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء المقبل وديا.