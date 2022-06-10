مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثاني بقرية باسوس في القليوبية

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لقيت ربة منزل مصرعها اثر سقوطها من الطابق الثانى بقرية باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية،جرى نقلها لمستشفى قليوب العام.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بوفاه سيدة تدعى "ن. ا. ا" 37 سنة، مقيمة باسوس دائرة المركز.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أنها تعاني مرضا نفسيا، وسقطت من الطابق الثاني من شرفة مسكنها، وجرى نقلها لمستشفى قليوب العام، ولقيت مصرعها فور وصولها للمستشفى.