 هولندا: خطط الحكومة لإجراء خفض كبير في انبعاثات النيتروجين تضرب المزارعين - بوابة الشروق
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هولندا: خطط الحكومة لإجراء خفض كبير في انبعاثات النيتروجين تضرب المزارعين

أمستردام (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 يونيو 2022 - 9:11 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يونيو 2022 - 9:11 م
أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة، انها تسعى إلى تحقيق خفض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين بشكل كبير في أجزاء واسعة من البلاد.

وأوضحت الحكومة إنه يتعين خفض تلك الانبعاثات بنسبة 70 % في أكثر من 130 منطقة طبيعية، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2030 ، سيتم تقليل تلك الانبعاثات بنسبة 50٪ على مستوى البلاد.

وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف، سيتعين إغلاق العديد من المزارع . وأعلنت منظمات المزارعين بالفعل عن تنظيم احتجاجات كبرى. وتحدثت الجمعية الهولندية للزراعة والبستنة عن عمليات إغلاق على مستوى واسع.

وفقا للسلطات المسؤولة ، فإن الزراعة مسؤولة عن نحو 45٪ من انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين، والخطة المطروحة هي شراء المزارع بشكل كبير.

وكانت الحكومة قد أمرت في السابق بخفض انبعاثات النيتروجين بشكل كبير من أجل حماية الطبيعة.

ونتيجة لذلك، تم بالفعل إغلاق مشاريع البناء الكبيرة في العديد من المناطق، وتظاهر المزارعون بالفعل عدة مرات ضد تلك الخطط، وأحيانا كان يتم ذلك بشكل عنيف.

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