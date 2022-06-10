أعلن الممثل الأمريكي براد بيت عن مقاضاته لزوجته السابقة الممثلة المشهورة أنجلينا جولي بسبب خلافات مالية حول شركتهما لإنتاج النبيذ (الخمر) التي كان يتشاركانها.



وقرر بيت رفع دعوى قضائية ضد أنجلينا بدعوى أنها لم تساهم بشيء في نجاح أعمالهم في الشركة، بعدما باعت أنجلينا حصتها عمدًا إلى «شخص غريب لديه ارتباطات ونوايا سامة» بحسب ادعاءات بيت.



وتضمنت الدعوى اتهامات بيت لأنجلينا جولي بالإضرار بسمعة شركة النبيذ التي كانا يشتركان في ملكيتها سابقا عن طريق بيع نصفها لشخص غريب.



وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يقاضي فيها بيت طليقته أنجلينا جولي، حيث سبق ورفع دعوى في فبراير الماضي مرفوضة طالب خلالها بتعويضه عن خسائره في الشركة.



وتأتي دعوى براد بيت ضد أنجلينا جولي بعد أيام من فوز الممثل جوني ديب ضد طليقته الممثلة أمبر هيرد في قضية اتهامه لها بالتشهير ضده، بسبب مقال كتبته عام 2018، فيما حكم لصالح ديب بتعويض 12 مليون دولار، في أضخم قضية فنية تخطى بمتابعة عالمية ودعم لجوني ديب.



في هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن مصنع النبيذ الذي يمتلكه براد بيت..



1.استحوز الزوجان على شركة "ميرفال" لإنتاج وبيع النبيذ في عام 2008.



2. اكتسبت الشركة سمعة طيبة في إنتاج نبيذ وردي ممتاز



3. يُنتج النبيذ تحت إشراف الخبراء من عائلة بيرين المتخصصين في صناعة النبيذ خلال العقد الماضي



4. في أكتوبر عام 2021 وبعد طلاق الزوجين، قالت شركة "تينوتي ديل موندو" إنها استحوذت على حصة 50% في "ميرفال"، مقابل بيع أنجلينا حصتها.



4. أصبح بيت يملك نصف الشركة



5. بيعت أول بضعة آلاف من زجاجات "مارفيل روز 1012" في غضون ساعات من إطلاق ها، وذلك قبل 9 سنوات.



6. تعتبر من الشركات ذات السمعة في بيع النبيذ.