تبرأ الفنان خالد سرحان من علاقته بالمغني سعد لمجرد في منشور جديد له على موقع فيسبوك، يعتذر فيه عن التقاط صورا معه من قبل.

وقال خالد سرحان عبر فيسبوك:" تنويه سريع.. في اغنية انا اتريقت عليها في فيديو عندي على الصفحة امبارح.. الأغنية دي كانت تريند على تيك توك وانا بكل أمانة مش مميز غير صوت اليسا في الأغنية ومعرفش مين اللي بيغني معاها.. فصديق ليا كلمني وبالصدفة بيقولي شفت الفيديو بتاعك على اغنية سعد لمجرد قفلت معاه ومسحت البوست في ساعتها".

واستطرد خالد سرحان:" أنا الشخص ده ماكنتش أعرفه أصلا غير لما مره من كام سنة اتصور معايا في فرنسا وبعدها اصدقائي قالولي ان ده مغني واسمه سعد لمجرد، عشان كدا حابب اعتذر لمتابعيني وجمهوري اني ساهمت في ابراز شخص متهم بالاغتصاب في أكتر من دولة وبـ بنات كتير.. انا مش بهاجم ولا حتى بتهم بس عالاقل مش هتسامح مع شخص متهم بإتهامات لا تغفر زي دي ولسا لم تثبت براءته لحد دلوقتي..بعتذرلكم تاني".