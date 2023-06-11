بن زايد بعد لقائه أردوغان: الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها

أعرب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بلقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، في إسطنبول.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «بحثنا تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام.. الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم».

ووصل الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، إلى تركيا في زيارة عمل، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان في استقبال نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مطار إسطنبول.

وكان في استقبال محمد بن زايد في المطار، برفقة أردوغان، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويرافق الرئيس الإماراتي خلال الزيارة وفد رسمي كبير يضم كلا من منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الإماراتي، ونهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيره من المسئولين الإماراتيين الآخرين.