تشكيل إنتر ميلان لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال

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كشف الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الذي سيخوض مواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره إنتر ميلان على ملعب أتاتورك الأوليمبي، في العاشرة من مساء اليوم السبت، في نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل إنتر ميلان في مواجهة اليوم كما يلي:

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ماثيو دراميان، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، دينيزل دومفيريس.

خط الوسط: نيكولو باريلا، مارسيلو برزوفيتش، هاكان كالهانجولو، فرانشيسكو ديماركو.

الهجوم: إيدين دزيكو، لاوتارو مارتينيز.