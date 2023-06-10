 3 قتلى في هجوم ليلي روسي بطائرات مسيرة على أوديسا الأوكرانية - بوابة الشروق
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3 قتلى في هجوم ليلي روسي بطائرات مسيرة على أوديسا الأوكرانية

وكالات
نشر في: السبت 10 يونيو 2023 - 1:23 م | آخر تحديث: السبت 10 يونيو 2023 - 1:23 م

قال الجيش الأوكراني، إن ثلاثة مدنيين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح السبت، بعد أن أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني إلى اندلاع حريق.

وصرحت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، ناتاليا هومينيوك، بأن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت ثماني طائرات مسيرة من طراز شاهد وصاروخين، وفق وكالة رويترز.

وأكدت أن الهجوم هو الأحدث في موجة الضربات الجوية الليلية التي تستهدف مدنا أوكرانية في الأسابيع الماضية.

وذكرت المسئولة العسكرية في بيان: «نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، مما تسبب في نشوب حريق».

وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصا من المبنى.


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