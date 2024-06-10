مديرية الشباب بدمياط تنظم برنامج مشواري للنشء والشباب

نظم مركز شباب دقهلة بدمياط، فعاليات البرنامج التدريبي مشواري للنشء والشباب، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، من خلال مدربين مشواري بمديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، في بيان له اليوم، أن برنامج مشواري يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية، وتنمية المهارات الشخصية والتي تتضمن بعض التدريبات عن مهارات التعلم، وذلك لتدريب النشء من سن 10 أعوام إلى 14 عاما، لتمكين النشء من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف الشاذلي، أن التدريب يركز على المهارات الشخصية، مثل الوعي بالذات، والمرونة المعرفية وعقلية النمو، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، وتدور محاور البرنامج حول مجموعة من المهارات الحياتية مثل « التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي وغير اللفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم ، تنمية المهارات الشخصية، من خلال شرح نافذة «جوهاري» مفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، مهارات التعامل مع الآخرين التواصل، طرق الإقناع والتأثير.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.