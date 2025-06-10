الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جمعيات خيرية فلسطينية

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، عقوبات على 5 أشخاص و5 كيانات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، واتهمتهم بأنهم داعمون ماليون بارزون للجناح العسكري لحركة حماس تحت ستار القيام بعمل إنساني في قطاع غزة وحول العالم.

ومن بين الجمعيات التي تم فرض عقوبات عليها، جمعية الوئام الخيرية ومقرها غزة، والتي تُتهم بأنها خاضعة لسيطرة حماس، إلى جانب مديرها التنفيذي محمد سامي محمد أبو مرعي.

كما استهدفت منظمة "فلسطين فاكفي" الخيرية ومقرها تركيا ورئيسها زكي عبد الله إبراهيم عرعراوي بالعقوبات.

كما تم استهداف منظمات خيرية في الجزائر وهولندا وإيطاليا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على منظمة خيرية منفصلة مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.