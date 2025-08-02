حماس تعليقا على تصريحات ويتكوف: المقاومة وسلاحها استحقاق وطني مادام الاحتلال قائما

علقت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها.

وجددت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الشبت، التأكيد أن «المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».

وقال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن حركة حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ملتزم بإنهاء الحرب، وذلك وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية.

وأوضح في تصريحات خلال لقاء مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن «الخطة هي إنهاء الحرب»، مشددًا على ضرورة تغيير مسار التفاوض إلى مبدأ «الكل أو لا شيء».

وأضاف: «هدفنا هو استعادة المحتجزين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب وليس إبرام صفقات جزئية، ولا يمكن الحديث عن نصر ما لم يتم تحرير جميع الرهائن».