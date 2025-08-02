موسيقي بريطاني يؤلف مقطوعة لأجل فلسطين

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ألّف الموسيقي البريطاني وأحد مؤسسي فرقة "بلينك فلويد" الشهيرة روجر ووترز، مقطوعة لأجل فلسطين، استذكر فيها نساء استشهدن بوحشية من قبل إسرائيل وألمانيا.

ونشر ووترز فيديو لأغنيته الجديدة عبر "إكس"، الجمعة، حملت اسم "يا أخواتي ساعدنني على فتح أعينهم".

واستذكر ووترز في أغنيته الناشطة الأمريكية راشيل كوري، التي استشهدت تحت جرافة إسرائيلية أثناء محاولتها منع هدم منزل فلسطيني في غزة عام 2003.

وتضمنت المقطوعة اسم الطالبة الفلسطينية إيمان الهمص التي استشهدت في غزة عام 2004 على يد إسرائيل.

ووترز لم ينس الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت خلال هجوم للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين بتاريخ 11 مايو 2022.

واستذكر الناشطة صوفي شول التي أُعدمت بسبب معارضتها ألمانيا، والناشطة آن فرانك التي قُتلت في معسكرات الاعتقال.

وحظي منشور الموسيقي البريطاني بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب مراسل الأناضول.