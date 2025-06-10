روسيا: إسقاط 103 مسيرات أوكرانية في موسكو ومناطق أخرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إسقاط 103 طائرات مسيرة أوكرانية مساء أمس في أجواء العاصمة موسكو ومناطق أخرى.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية أمس بين الساعة 21:50 و05:50 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3).

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 مسيرات في أجواء موسكو، ودمرت 4 أخرى في تتارستان، واثنتين في منطقة لينينغراد، وواحدة في منطقة سمولينسك، والباقين في المناطق الحدودية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.