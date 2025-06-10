قالت الإذاعية القديرة إيناس جوهر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إن نجاح أي برنامج، يعتمد بشكل أساسي على اختيار المحتوى الذي يهم الناس وكيفية تقديمه ببساطة لإيصال المعلومة لجميع الفئات.



وأضافت خلال تصريحات لـ «Extra News» أن من أهم ذكرياتها خلال العيد كانت الرحلات التي تقوم بها للجبهة للترفيه عن الجنود، مشيرة إلى أن برنامجها «بصبح عليك» كان يمثل فقرة أساسية لدى العساكر والجنود على خط النار، بالإضافة لسائقي التاكسي في الصباح.



وشددت أن الإعلامي يجب أن يشعر بأنه «مثل جمهوره» وليس متعاليًا عليهم، رافضة فكرة «التفاخم والعظمة» لدى بعض الإعلاميين، قائلة: «أنا آسفة، البعض بيتكبر على المستمع، أنت بتتكبر على إيه؟ أنت زيك زيه، وأنت بتقول المعلومة، أوعي تفتكر إن أنت صاحب المعلومة أو أنت العالم الفلاني أو أنك صاحب جائزة نوبل، لا، أنت فقط بتوصلها وزيك زيهم، فوصلها بالطريقة اللي الناس تفهما بها، مش تتكبر بها».



وشددت أن «المحتوى أهم شيء في إنجاح أي برنامج»، مؤكدة «كل ما كنت بسيطة كل ما كنت قريبة من قلب الناس».



وتحدثت عن ذكريات نصر أكتوبر المجيد، قائلة إنها كانت على الهواء مباشرة عند إذاعة بيانات العبور، قائلة: «فرحنا فرحة الجنود المشتاقة للحرب، أنا كنت فرحانة أكثر من الجنود وكنا بنتنطط في الاستوديو، وأغاني النصر كانت جميلة جدًا، مع العبور تحول الاستديو إلى أغاني، وأجمل أغاني لمصر والنصر هي التي حصلت في هذه الفترة».