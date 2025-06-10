وزير داخلية ألمانيا يدعو لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الأمن الوطني

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دعا وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إلى زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن الوطني وسط تزايد المخاوف من أعمال التخريب والتجسس.

وقال السياسي البافاري المحافظ في تصريحات نُشرت اليوم الثلاثاء، في مجموعة فونكه الإعلامية: "يجب أن نعزز قدراتنا التقنية والقانونية والتنظيمية في ألمانيا".

وأضاف دوبريندت: "يجب استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع مما هو عليه اليوم في أجهزة الاستخبارات من أجل التصدي للتهديدات الهجينة".

وأشار إلى أن الحكومة ستخصص "موارد مالية كبيرة" لتعزيز آليات الدفاع لدى وكالات الأمن الألمانية.

ووفقا للوزير، فإن التهديدات الهجينة من أعمال التخريب والتجسس تتزايد باستمرار.

وأكد أن الحكومة تشعر بتأثير تزايد الهجمات على البنية التحتية بشكل واضح، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تستهدف منشآت مدنية مثل شبكات الطاقة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى مواقع عسكرية مثل الثكنات.