مجهول يطلق الرصاص على شاب في محطة جرجا بسوهاج

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لقى شاب مصرعه أثناء سفره بمحطة سكة حديد مركز جرجا، حيث أطلق عليه مجهول الرصاص من سلاح ناري وفر هاربا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام وتولت النيابة التحقيق وأمرت بضبط المتهم

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج بلاغا بالحادث من ناظر محطة سكة حديد جرجا.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جرجا إلى مكان الحادث وتبين مصرع "أبوالنجا ع ع" 26 سنة كان فى طريقه للسفر إلى القاهرة بعد قضاء إجازة العيد مع أسرته.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية والعميد نور الدين عمر رئيس المباحث الجنائية لضبط المتهم، وتشير التحريات الأولية إلى وجود خصومة ثأرية وراء الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



