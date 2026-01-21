ترامب: نعمل على اتفاق محتمل مع جامعة هارفارد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• جامعة هارفارد تتعرض لضغوط مالية من إدارة الرئيس الأمريكي بسبب مظاهراتها المؤيدة للفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تعمل على اتفاق محتمل مع جامعة هارفارد التي تستهدفها الحكومة الفيدرالية بسبب مظاهراتها المؤيدة للفلسطينيين وبرامجها المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في البيت الأبيض بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لولايته الرئاسية الثانية.

وأشار ترامب إلى أن إدارته توصلت إلى اتفاقيات مع جامعات أمريكية شتى، بما في ذلك براون وكولومبيا وبنسلفانيا.

وأضاف أنهم يسعون حاليا للتوصل إلى اتفاق مع جامعة هارفارد.

وأردف: "تصرفوا (جامعة هارفارد) بمعاداة شديدة للسامية. ما فعلوه كان فظيعا. سنرى ما سيحدث".

وأعلنت إدارة ترامب في مايو 2025 تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، إضافة إلى تعليق عقود بقيمة 60 مليون دولار، لترفع الجامعة دعوى قضائية للطعن في القرار.

وتتهم الإدارة الأمريكية الجامعة المرموقة بالتسامح مع "معاداة السامية والتحيز لليبرالية"، وفق ادعائها.

وتستخدم الإدارة الأمريكية تخفيض ووقف التمويل وإجراء التحقيقات في الجامعات من أجل الضغط على إداراتها لمنع مظاهرات الطلاب الداعمة لفلسطين.

ومطلع سبتمبر الماضي، حكمت قاضية محكمة مقاطعة بوسطن، أليسون بوروز بعدم دستورية قرار ترامب تجميد أموال جامعة هارفارد.

وفي أبريل 2024، اندلعت احتجاجات تضامنية مع الفلسطينيين بقطاع غزة في الجامعات الأمريكية بدأت بجامعة كولومبيا وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس.