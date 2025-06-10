التربية والتعليم تبدأ استقبال اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة حتى الخميس المقبل

بدأت لجان الإدارة بوزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الثلاثاء، قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، لمن تتوافر فيهم شروط عدم المشاركة في الامتحانات، وتستمر الوزارة في قبول الاعتذارات حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم قبول الاعتذار في الحالات التالية، وهي الحالات المرضية ويتم تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية، والحصول علي إجازة بدون مرتب بشرط توافر المستند الدال على ذلك، والعمل جزء من الوقت مع تقديم صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية، ونسبة عجز 5%، ووجود طفل رضيع حتى سنتين، إضافة إلى وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مثبت بتقرير طبي وشهادة ميلاد.

وأضافت الوزارة، أنه في حالة وفاة الزوج أو الزوجة يحق للطرف الآخر الاعتذار بشرط تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام، إضافة إلى عمل الزوج بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد مع ضرورة توافر خطاب معتمد من جهة العمل، وندب الزوجين لأعمال الامتحانات فيقبل اعتذار أحدهما فقط، والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم تقديم العضو اعتذار وتخلف عن المشاركة في أعمال الامتحانات يتم إحالته إلى الشئون القانونية للتحقيق معه وحصوله على جزاء مناسب، حسبما ترى جهة التحقيق، مشيرة إلى أنه يتم قبول الاعتذارات في لجان الإدارة، وتتسلم اللجنة المشكلة لقبول الاعتذارات خطاب الانتداب الأصلي الصادر للمعتذر من لجنة الإدارة بالمديرية والمستندات المؤيدة لقبول العذر، وختمه بخاتم لجنة الإدارة، على أن يتم منح العضو إفادة بقبول عذره وعدم مشاركته في امتحانات الثانوية العامة، على أن تحرص لجان الإدارة على الأعداد المطلوبة للمشاركة في أعمال الامتحانات حتى لا تتفاجئ الوزارة بوجود عجز في المشاركين بأعمال الامتحانات.

وكانت الوزارة قد انتهت من تحديث بيانات الملاحظين والمراقبين وأعضاء الشئون القانونية بالمديريات التعليمية والإدارات، إضافة إلى اختيار مقدري الدرجات لتصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة، أيضا تم تحديث بيانات المعلمين والإداريين عبر موقع الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث أتاحت الوزارة الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة 1 سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، للترشح للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر، وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء التطوير التكنولوجي وغيرهم، موضحة أن التسجيل لا يقتصر فقط على المدارس الثانوية والإعدادية، بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.